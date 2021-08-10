Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила своего брата в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известная модель и также внучка легендарной певицы Софии Ротару. Недавно она праздновала день рождения, ей исполнилось 74 года. На праздник собрались в Италии вся семья: единственный сын Руслан, его жена Светлана и внучка Соня. Обычно на всех праздниках также присутствует и внук Ротару - Анатолий.

Соня активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. На этот раз внучка Ротару рассказала в своих Сториз почему не приехал на праздник к ним её брат. Соня выложила видео, где Анатолий играет на сцене и написала "Завтра ждем его".

Стоит отметить, что Анатолий давно занимается музыкой, а именно диджеингом. Он ездит по разным странам на музыкальные фестивали. Также, Анатолия в социальных сетях часто сравнивают с его дедушкой, покойным мужем Софии Ротару.

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