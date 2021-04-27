Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, решил пойти по стопам звездной родственницы
Внук знаменитости известен под псевдонимом SHMN, как диджей и автор музыкальных треков, передает Politeka.net. Также 26-летний парень увлекается фото, неоднократно снимая свою сестру, Соню, которая является моделью.
Анатолий делится своим творчеством с людьми. Так, в своем Инстаграм, в котором 18,8 тысячи подписчиков он опубликовал новость о выходе своего нового сингла (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"🚨 21/05/21", - коротко подписал видео со своей музыкой SHMN.
За восемь часов публикация собрала почти 200 просмотров и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
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"Супер! ❤️Ждём 🔥", - написала одна из подписчиц.
Стоит отметить, что Анатолий пошел по стопам своих родных - бабушки, Софии Ротару, и дедушки, Анатолия Евдокименко. Оба талантливые артисты. К сожалению, дедушка парня уже давно умер, но София Михайловна продолжает радовать поклонников своим талантом.
У младшего Анатолия есть сестра, Соня Евдокименко, которая сейчас живет в США. Девушка также записала уже несколько песен, а также работает моделью.
Известно, что с детства Соня занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано и брала уроки вокала.
К слову, Руслан Евдокименко - единственный сын украинской легенды, который сейчас работает ее продюсером.
Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик: "Ничего себе, взгляд Софии Михайловны...".
Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".
Также Politeka писала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…».