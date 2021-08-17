Алла Пугачева после долгого конфликта с Софией Ротару оказала ей внимание
Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой украинской и российской эстрады. Недавно артистка отпраздновала день рождения, ей исполнилось 72 года. Певица активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
Как известно, в СМИ ходят слухи о том, что у Софии Ротару конфликт с легендарной певицей Аллой Пугачевой. Они стали известны в одно и то же время, и между ними возникало противостояние. Артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала фотографию с отдыха.
Звезда украинской эстрады получила множество комплиментов под фотографией. Также она сумела привлечь внимание Аллы Пугачевой, после многих лет конфликта.
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Поклонники завалили артистку приятными словами: "Самая лучшая! Самая красивая! Самая талантливая!", "Какая вы у нас красивая! Самая лучшая", "София Михайловна, Вы и красота - неразделимы! 🔥 Люблю Вас очень! ❤️Отлично выглядите!"
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