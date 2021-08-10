Украинская легендарная исполнительница София Ротару привлекла внимание Аллы Пугачевой

В СМИ много лет ходят слухи о вражде Пугачевой и Ротару, сообщает Politeka.net. Обе артистки начинали карьеру примерно в одно время, и между ними возникало настоящее противостояние.

На днях Ротару опубликовала отрывок своей новой песни в Инстаграм. В посте звезда поразила не только молодым видом, но и чарующим голосом.

"…Сердце хочет любить и верить в твою любовь...", - написала артистка.

Украинская легенда сумела привлечь внимание звезд шоу-бизнеса, в том числе Николая Баскова и Аллы Пугачевой. Последняя поставила смайлик в виде большого пальца вверх.

В общем пост собрал более 100 тысяч просмотров.

Отметим, что СМИ пишут, что соперничество между Пугачевой и Ротару началось много лет назад. Всему виной стали разные характеры звезд - первую назвали хулиганкой, а вторую - скромницей.

София Ротару получила признание публики раньше, ее уже отмечали наградами, в то время пока Пугачева только пробивала себе путь.

СМИ назвали разные причины много летнего конфликта, в частности когда Ротару снялась в фильме "Душа" вместо Пугачевой.

Примечательно, что обе певицы никогда не позволяли говорить плохо о друг друге публично.

Ранее Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами

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