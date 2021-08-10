Украинская легендарная исполнительница София Ротару привлекла внимание Аллы Пугачевой
В СМИ много лет ходят слухи о вражде Пугачевой и Ротару, сообщает Politeka.net. Обе артистки начинали карьеру примерно в одно время, и между ними возникало настоящее противостояние.
На днях Ротару опубликовала отрывок своей новой песни в Инстаграм. В посте звезда поразила не только молодым видом, но и чарующим голосом.
"…Сердце хочет любить и верить в твою любовь...", - написала артистка.
Украинская легенда сумела привлечь внимание звезд шоу-бизнеса, в том числе Николая Баскова и Аллы Пугачевой. Последняя поставила смайлик в виде большого пальца вверх.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Новые подробности нападения на танцора Дорофеевой и что с ним сейчас: "Ежедневно на лекарства уходит от 3 до 5 тысяч"
Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да"
Под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
В общем пост собрал более 100 тысяч просмотров.
Отметим, что СМИ пишут, что соперничество между Пугачевой и Ротару началось много лет назад. Всему виной стали разные характеры звезд - первую назвали хулиганкой, а вторую - скромницей.
София Ротару получила признание публики раньше, ее уже отмечали наградами, в то время пока Пугачева только пробивала себе путь.
СМИ назвали разные причины много летнего конфликта, в частности когда Ротару снялась в фильме "Душа" вместо Пугачевой.
Примечательно, что обе певицы никогда не позволяли говорить плохо о друг друге публично.
Ранее Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами
Напомним, что София Ротару прилетит на концерт ко Дню Независимости Украины из российского Сочи
A еще Politeka сообщала, что единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером