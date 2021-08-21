Відома українська співачка Вікторія Сміюха, яка багато років була солісткою популярного гурту "НеАнгели", показала себе без макіяжу
Як пише Politeka.net, 21 серпня - Всесвітній день без косметики, тому популярна українська співачка Вікторія Сміюха, яка стала відомою завдяки участі в гурті "НеАнгели", у своєму Instagram вирішила показати який має вигляд без тонни макіяжу і пишної укладки.
Так, Сміюха поділилася серією фото, де позує у красивому купальнику на фоні моря абсолютно без косметики.
"Любі дівчата, спробуйте сьогодні, в цей день, використовувати мінімально свої косметички. Ви і так дуже милі і привабливі, без всякого макіяжу і будь-якої косметики! 😍🤙🏻 Не сумнівайтеся, природна краса без макіяжу все більше входить в моду, тому сміливо вперед! 🌝✌🏻", - написала Вікторія.
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За 20 хвилин шанувальники співачки поставили майже 1000 лайків та написали коментарі.
"Ти без макіяжу набагато красивіша, ніж з 🙏🏻😍😍😍 Думаю, багато хто погодиться 😍 І так, природна краса входить в моду, але іноді хочеться згадати юність і намарафетитися яскраво, як було модно в 2000х-2010х))) 😁😁😁", " Неймовірна красуня !!😍", " Як завжди неперевершенна неймовірна красунечка наша ❤️❤️❤️😍🌹🌹🌹", " Дуже красиво)) Дражните тут всіх", - пишуть шанувальники.
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