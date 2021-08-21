Известная украинская певица Виктория Смеюха, которая много лет была солисткой популярной группы "НеАнгелы", показала себя без макияжа

Как пишет Politeka.net, 21 августа - Всемирный день без косметики, поэтому популярная украинская певица Виктория Смеюха, которая стала известной благодаря участию в группе "Неангелы", в своем Instagram решила показать как выглядит без тонны макияжа и пышной укладки.

Так, Смеюха поделилась серией фото, где позирует в красивом купальнике на фоне моря абсолютно без косметики.

"Милые девушки, попробуйте сегодня, в этот день, использовать минимально свои косметички. Вы и так очень милы и привлекательны, без всякого макияжа и какой-либо косметики! Не сомневайтесь, естественная красота без макияжа все больше входит в моду, поэтому смело вперед! 🌝✌🏻", - написала Виктория.

За 20 минут поклонники певицы поставили почти 1000 лайков и написали комментарии.

"Ты без макияжа гораздо красивее, чем с 🙏🏻😍😍😍 Думаю, многие согласятся 😍 И да, естественная красота входит в моду, но иногда хочется вспомнить юность и намарафетиться ярко, как было модно в 2000х-2010х))) 😁😁😁 ", " невероятная красавица 😍 !!", "Как всегда непревзойденная невероятная красавица наша ❤️❤️❤️😍🌹🌹🌹", "очень красиво)) дразните тут всех", - пишут поклонники.

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