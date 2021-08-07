Колишня учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха красиво поставила крапку свого відпочинку в Албанії

Так, 35-річна зірка, яка після недавнього розпаду "НеАнгелів" вирішила почати сольну кар'єру, вирушила на курорт набиратися сил і енергії перед новим ривком. У своєму мікроблозі в Instagram Вікторія поділилася яскравим фото, пофілософствувавши в підписі про чорні й білі смуги в житті, заходи сонця і світанки, передає Politeka.net.

На знімку співачка позувала на ганку своєї вілли, будучи в крихітному зеленому топі та м'ятній спідниці-олівець. Смеюха повернулася обличчям до призахідного сонця, театрально підкинувши руку вгору.

"Якщо ви спостерігаєте захід, значить, зовсім скоро за ним буде світанок. Знаю-знаю, що ви зараз абсолютно точно згадали рядок з «Роман»: «...Рассветы, закаты не вспомнишь и глаза отведешь». Друзі, саме цим правилом (можете сприймати його буквально або ж як метафору) я вирішила поділитися з вами сьогодні. Але ж все це - і про чорно-білі клавіші, і про те, що, тільки приземлившись, можна відчути п'янке почуття зльоту – кожен день присутнє в нашому з Вами житті. Бажаю вам всім прекрасного суботнього вечора і вдячна за те, що ви розділили зі мною ці фантастичні албанські заходи сонця!🥰 ❤ ️",- поміркувала брюнетка.

Користувачі кинулися обговорювати її пост:

"Вікторія яка ви красива❤️❤️😍 😍"

"гарна, зараза)"

"От би теж на відпочинок🔥 😍"

"Вікторія, ти шикарна!"

"Блін, яка класна!!! 👏"

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