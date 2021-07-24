Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала свою идеальную форму этим летом

Популярная исполнительница после распада группы начала успешную сольную карьеру и уже порадовала поклонников кадрами с выступлений в новых образах. Сейчас Виктория решила также уделить время себе, поэтому отправилась на отдых.

Кадрами из отпуска Виктория поделилась на своей странице В Инстаграм, покоряя внешним видом в темном купальнике на маленьких завязках. Несмотря на простой дизайн купальнике, Смеюхе удалось произвести впечатление на фанатов. Загорелая и подтянутая фигура, по их мнению, выглядела и правда превосходно.

«Некоторые люди — как облака. Как уйдут, сразу такой отличный день…😈😛» - шутливо написала певица под снимком.

Фанаты отреагировали сразу:

«Вика! Ну даёшь😂; Великолепная❤; Шикарная😍😍; Wow! Звезда Востока!❤️🔥😍; Сказано в точку🔥; Загар суппер!!!👍👍; Бом 🌥️бично; Ого, красиво!🔥; Ахахахах, класс коммент. Красотка 😍🔥; Восточная царица😍; Божественна!».

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха посветила стройными ножками в мини-шортах и дала совет украинцам.

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