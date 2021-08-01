Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха от удушающей жары спасается прогулками на яхте

Как пишет Politeka.net, жаркий снимок известная исполнительница выложила у себя в Инстаграм.

Яркая брюнетка после распада группы не утратила свою популярность. Виктория имеет огромную аудиторию поклонников, с которыми активно делится различными фотографиями. Красотке есть, что показать – она обладательница безупречной фигуры. Длинные стройные ноги, упругий живот и бюст – всё это очень нравится ее фанатам.

В этот раз звезда показала, как проводит время на выходных. Она устроила прогулку на яхте по Днепру, а также продемонстрировала роскошное загорелое тело в красном слитном купальнике, пикантно расстегнув змейку на бюсте.

В подписи к публикации Виктория Смеюха не указала, с кем проводит время, ограничившись фразой «Капитан Виктория».

Фанаты выразили свое восхищение звездой и похвалили ее внешний вид.

"Замечательная певица, хорошая фигура, никаких понтов",

"Ну Нептун погоди",

"В полный вперёд капитан Виктория!!!!",

"Красотища", - высказались в сети.

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха посветила стройными ножками в мини-шортах и дала совет украинцам.

Как сообщала Politeka, Каминская после развала "НеАнгелов" ищет спасение от новой напасти.

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