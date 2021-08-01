Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха от удушающей жары спасается прогулками на яхте
Как пишет Politeka.net, жаркий снимок известная исполнительница выложила у себя в Инстаграм.
Яркая брюнетка после распада группы не утратила свою популярность. Виктория имеет огромную аудиторию поклонников, с которыми активно делится различными фотографиями. Красотке есть, что показать – она обладательница безупречной фигуры. Длинные стройные ноги, упругий живот и бюст – всё это очень нравится ее фанатам.
В этот раз звезда показала, как проводит время на выходных. Она устроила прогулку на яхте по Днепру, а также продемонстрировала роскошное загорелое тело в красном слитном купальнике, пикантно расстегнув змейку на бюсте.
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В подписи к публикации Виктория Смеюха не указала, с кем проводит время, ограничившись фразой «Капитан Виктория».
Фанаты выразили свое восхищение звездой и похвалили ее внешний вид.
"Замечательная певица, хорошая фигура, никаких понтов",
"Ну Нептун погоди",
"В полный вперёд капитан Виктория!!!!",
"Красотища", - высказались в сети.
Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха посветила стройными ножками в мини-шортах и дала совет украинцам.
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