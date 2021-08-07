Бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха красиво поставила точку своего отдыха в Албании

Так, 35-летняя звезда, которая после недавнего распада "НеАнгелов" решила начать сольную карьеру, отправилась на курорт набираться сил и энергии перед новым рывком. В своем микроблоге в Инстаграм Виктория поделилась ярким фото, пофилософствовав в подписи о черных и белых полосах в жизни, закатах и рассветах, передает Politeka.net.

На снимке певица позировала на крыльце своей виллы, будучи в крошечном зеленом топе и мятной юбке-карандаш. Смеюха повернулась лицом к заходящему солнцу, театрально вскинув руку вверх.

"Если Вы наблюдаете закат, значит, совсем скоро за ним последует рассвет. Знаю-знаю, что Вы сейчас совершенно точно вспомнили строчку из «Роман»: «...Рассветы, закаты не вспомнишь и глаза отведешь». Друзья, именно этим правилом (можете воспринимать его буквально или же как метафору) я решила поделиться с вами сегодня. А ведь все это – и про черно-белые клавиши, и про то, что, только приземлившись, можно почувствовать пьянящее чувство взлета – каждый день присутствует в нашей с Вами жизни. Желаю Вам всем прекрасного субботнего вечера и благодарна за то, что вы разделили со мной эти фантастические албанские закаты!🥰❤️", - поразмышляла брюнетка.

Пользователи кинулись обсуждать ее пост:

"Виктория какая вы красивая❤️❤️😍😍"

"красива, зараза)"

"Вот бы тоже на отдых 🔥😍"

"Виктория, ты шикарная!"

"Блин, какая классная!!! 👏"

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