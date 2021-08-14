Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели" похвалилася неймовірною фігурою під час відпустки на закордонному курорті

Артистка не упускає можливості покрасуватися на фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру. Зараз красуня активно відпочиває в сонячній Албанії і ділиться яскравим контентом зі своїми фанатами в Instagram.

Цього разу Віка продемонструвала приголомшливі форми в новій фотосесії, яку вона влаштувала в Національному парку на тлі рослин, передає Politeka.net.

Віка Смеюха в рожевому купальнику і синіх шортах показала апетитні форми, струнку талію в дуже літньому стилі. Свій образ вона доповнила стильною кепкою і сонцезахисними окулярами.

Колишня солістка "НеАнгелів" вирішила обговорити тему критики людини.

Вона переконана, що якщо людину хтось критикує, то це знак, що ви йому важливі.

"До речі, вам не доводилося помічати, що люди завжди критикують якийсь вчинок або поведінку?



Наприклад, то як ти одягаєшся, говориш, смієшся або працюєш. Тобто критиці піддають твою поведінку-але не тебе самого, не твою сутність, зовсім не твою справжню природу.

Він насправді любить тебе таким, який ти є і висловлюється несхвально лише про твою манеру жити, але ні в якому разі ні про тебе самого», - зазначає співачка.

Шанувальникам нічого не залишається, як захоплюватися Вікторією Смеюхой в коментаріях.

"Дуже красива💖 😍 🔥 головне щоб критика була конструктивною, а не із заздрості, наприклад😉",

"Ви ідеальні",

"Королева моя",

"Прекрасна леді", - пишуть в мережі.

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