Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы" похвасталась невероятной фигурой во время отпуска на заграничном курорте

Артистка не упускает возможности покрасоваться на фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру. Сейчас красотка активно отдыхает в солнечной Албании и делится ярким контентом со своими фанатами в Инстаграм.

В этот раз Вика продемонстрировала потрясающие формы в новой фотосессии, которую она устроила в национальном парке на фоне растений, передает Politeka.net.

Вика Смеюха в розовом купальнике и синих шортах показала аппетитные формы, стройную талию в очень летнем стиле. Свой образ она дополнила стильной кепкой и солнцезащитными очками.

Бывшая солистка «НеАнгелов» решила обсудить тему критики человека.

Она убеждена, что если человека кто-то критикует, то это знак, что вы ему важны.

«Кстати, вам не приходилось замечать, что люди всегда критикуют какой-то поступок или поведение?



Например, то как ты одеваешься, говоришь, смеёшься или работаешь. То есть критике подвергают твое поведение — но не тебя самого, не твою сущность, вовсе не твою истинную природу.

Он на самом деле любит тебя таким, какой ты есть и высказывается неодобрительно лишь о твоей манере жить, но ни в коем случае ни о тебе самом», - отмечает певица.

Поклонникам ничего не остается, как восхищаться Викторией Смеюхой в коммментариях.

"Очень красивая💖😍🔥 Главное чтоб критика была конструктивной, а не из зависти, например😉",

"Вы идеальны",

"Королева моя",

"Прекрасная леди", - пишут в сети.

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