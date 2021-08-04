Бывшие солистки распавшегося дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская и Виктория Смеюха решили продемонстрировать теплое отношение друг к другу, однако нарвались на неожиданную реакцию в сети

О распаде популярной группы «НеАнгелы»стало известно в этом году. До этого Слава и Вика выступали вдвоем на протяжении 15 лет, однако сейчас каждая из них решила пойти своей дорогой. Впрочем, девушки утверждают, что сохранили хорошие отношения. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Каминская решила поделиться кадрами, которые это иллюстрируют.

На коротком видео девушки обнимаются и целуют друг друга в щечку в простой домашней обстановке. При этом Вика задорно смеется.

«Вот так они и жили все 15 лет. Эту любовь не победить», - подписала видео Каминская.

Впрочем, если верить слухам, отношения в их со Смеюхой дуэте были вовсе не такими радужными. Во время их активности в сети регулярно появлялась информация о том, что девушки ссорятся и в целом не ладят между собой. Уже после распада коллектива, когда Слава и Вика выступали на одном концерте, поклонники стали свидетелями того, как Каминская постоянно подкалывает и высмеивает коллегу.

На фоне таких деталей некоторым фанатам новое видео Каминской показалось наигранным.

«Со стороны Славы, сомнительная искренность», «Когда поняли, что в сольниках они не фонтан», «Вика переигрывает. Ну как обычно», «В недавнем выступлении Вика говорила о том, что Слава её унижает постоянно, и все очень плохо. А сейчас уже обнимашки и любовь...», «Только недавно Вика кричала со сцены как ее не уважает коллега бред», - пишут люди.

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха соблазнила фигуркой в странном наряде.

Как сообщала Politeka, Каминская после распада «НеАнгелов» огорошила признанием и грустным видом.

Также Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» после трагедии в семье поделилась редким фото.