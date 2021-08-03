Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы», а теперь известная сольная исполнительница Виктория Смеюха удивила поклонников появлением в непривычном образе

Певица примерила на себя необычный наряд во время новых съемок. Соответствующими фото она поделилась в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Образ артистки получился очень экстравагантным. Вика была одета в комбинезон с коротенькими шортиками и глубоким декольте, украшенный многочисленными голубыми и серебристыми пайетками. При этом к шортам крепились своеобразные «штанины» из полупрозрачной блестящей ткани.

Отдельное удивление вызвала прическа певицы. Смеюха сменила свои обычные длинные волосы на удлиненное каре с несколькими косичками. Судя по всему, это был парик. Дополнил образ певицы макияж с акцентом на глаза.

«Чувствую, сейчас начнёте спрашивать: - «Вика, зачем?», - подписала свои фото и видео Смеюха.

Многих ее поклонников удивила такая смена имиджа. Люди заметили, что образ певицы напоминает легендарную красотку Клеопатру.

«Ооо, а чё, круто же эксперименты - это всегда интересно», «Нет, Клеопатра хороша!!», «Честно говоря лично мне не очень нравится этот наряд((( а вот фигурка у Вас супер», «Вот куколка красота!», «Космическая Амазонка», «Клеопатра просто Отдыхает!», «Королева Египта!», - пишут люди.

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха в купальнике показала фигурку на яхте, расстегнув молнию.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха в крошечном бикини впечатлила удачным загаром.

Также Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха устроила жару в просвечивающей блузке.