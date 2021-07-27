Украинская певица, экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала архивный кадр с отцом

Как сообщает Politeka.net, в мае певица сообщила о том, что ее отец скончался. Она не стала раскрывать подробности болезни отца, но призналась, что после смерти он пришел к ней во сне.

Известно, что Слава не жила с отцом, поскольку родители развелись, когда она была маленькой. В 2020 году после продолжительной паузы Каминская наконец-то встретилась с ним и познакомила его со своими детьми. Вместе с отцом певица также отпраздновала Новый год.

В день рождения отца артистка поделилась архивным фото 1998 года, на котором позировала со старомодной стрижкой и копной рыжих волос. Рядом с ней сидел отец.

«Папа, тебе сегодня могло бы исполниться 65. Надеюсь, тебе сейчас хорошо. Помню…», - подписала снимок Каминская.

Отметим, что Слава Каминская лишь недавно начала сольную карьеру. Группа «НеАнгелы», как известно, распалась после 15 лет гастрольной деятельности.

Напомним, что Слава Каминская вышла на сцену в "мужском" наряде: "Обожаю!".

Как сообщала Politeka, Каминская впечатлила видом с чересчур глубоким декольте и крестиком.

Также Politeka писала, что Каминская показала непристойный жест прямо в центре столицы: "Вы что, Моргенштерн?".