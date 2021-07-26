Відома співачка Слава Камінська здивувала і обурила шанувальників новим фото з непристойним жестом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Слава Камінська, яка 15 років виступала у складі групи "НеАнгели", днями дала свій перший сольний концерт. А у своєму Instagram артистка після виступу опублікувала незвичайне фото в тому ж образі, але з непристойним жестом.
Як видно, на знімку Слава відображена в цікавій локації, вона присіла на парапет, прикрила очі і натхненно демонструє в камеру середній палець. Перед камерою зірка з'явилася в чорному брючному костюмі оверсайз з білою сорочкою. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж. В очі кидаються безліч кілець майже на всіх пальцях артистки.
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У підписі до фотографії Камінська загадково написала: "Природний відбір". А користувачі тут же почали обговорювати знімок: "Головне, не клацнути пальцями", "Ну ось до чого це?", "Супер! Дивлюся, захоплююся вами, беру приклад!", "Прекрасна", "Красиві колечка", "Нахера ці кільця? І так дуже красива!", "Така красива, а факи тицяє, ви що Моргенштерн?", "Жінка, як можна не поважати так своїх підписників? Це всім нам присвячується? Вас дивляться діти, ви ж мати. Мені соромно за таких співачок".
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