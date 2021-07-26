Известная певица Слава Каминская удивила и возмутила поклонников новым фото с неприличным жестом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы", на днях дала свой первый сольный концерт. А в своем Instagram артистка после выступления опубликовала необычное фото в том же образе, но с неприличным жестом.

Как видно, на снимке Слава запечатлена в интересной локации, она присела на парапет, прикрыла глаза и воодушевленно демонстрирует в камеру средний палец. Перед камерой звезда появилась в черном брючном костюме оверсайз с белой рубашкой. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж. В глаза бросаются множество колец почти на всех пальцах артистки.

В подписи к фотографии Каминская загадочно написала: "Естественный отбор". А пользователи тут же принялись обсуждать снимок: "Главное, не щелкнуть пальцами", "Ну вот к чему это?", "Супер! Смотрю, восхищаюсь вами, беру пример!", "Прекрасна", "Красивые колечки", "На хера эти кольца? И так очень красивая!", "Такая красивая, а факи тычет, вы что Моргенштерн?", "Женщина, как можно не уважать так своих подписчиков? Это всем нам посвящается? Вас смотрят дети, вы же мать. Мне стыдно за таких певичек".

Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" вышла на сцену в "мужском" наряде: "Обожаю!".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" дала повод для зависти, как может выглядеть по утрам: "С Бодрым...".

Также Politeka писала, что Каминская после распада "НеАнгелов" показала себя на высоте: "Продолжаю развиваться...".