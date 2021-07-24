Известная певица Слава Каминская дала первый концерт в роли сольной исполнительницы
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы", дала первый концерт в роли сольной артистки. Снимок с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.
На фотографии видно, что Слава вышла на сцену в интересном мужеподобном образе. На ней черный брючный костюм оверсайз с белой рубашкой, а на руках и шее массивные украшения. Волосы певицы собраны в строгую прическу, а на лице яркий макияж.
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В подписи к фото Каминская написала: "Первое мини-сольное. С дебютом меня и всех нас!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее поздравлениями и комплиментами: "Браво", "Поздравляю! Успеха! Новых хитов!", "Класс", "Было круто!", "Хорошая моя", "Обожаю! Так держать!", "Поздравляю".
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