Известная певица Слава Каминская дала первый концерт в роли сольной исполнительницы

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы", дала первый концерт в роли сольной артистки. Снимок с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.

На фотографии видно, что Слава вышла на сцену в интересном мужеподобном образе. На ней черный брючный костюм оверсайз с белой рубашкой, а на руках и шее массивные украшения. Волосы певицы собраны в строгую прическу, а на лице яркий макияж.

В подписи к фото Каминская написала: "Первое мини-сольное. С дебютом меня и всех нас!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее поздравлениями и комплиментами: "Браво", "Поздравляю! Успеха! Новых хитов!", "Класс", "Было круто!", "Хорошая моя", "Обожаю! Так держать!", "Поздравляю".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" дала повод для зависти, как может выглядеть по утрам: "С Бодрым...".

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" показала себя на высоте: "Продолжаю развиваться...".

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