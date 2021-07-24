Эксучастница группы " НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с подписчиками утренним селфи
Как пишет Politeka.net, 36-летняя певица Слава Каминская (настоящее имя Ольга Кузнецова) после 15-летнего труда в группе "НеАнгелы" недавно начала сольную карьеру. Так, продюсер группы Юрий Никитин пояснил, что основной причиной распада стало то, что солистки дуэта Вика и Слава выросли и готовы к сольным карьерам.
Неистовый график и труд над сольными песнями сильно истощают Славу. В своем Instagram звезда поделились с фанатами утренним селфи, на котором выглядела уставшей. Фоловери Славы поддержали женщину, написали ей много комплиментов и пожелали хорошего дня.
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"Доброе утро! Вы крутая, " Доброе утро!!! ", "Чего тебе не спится в такую рань? Доброе утро", "Заспанная) красотка!!", "Доброе утро", "С Бодрым", - пишут фани.
Ранее Politeka писала, что Каминская после развала "Неангелов "ищет спасение от новой напасти: "Разодрали все и везде".
Напомним, что Каминская из "Неангелов", показав украинцам средний палец, решила не молчать: "Повылезали ценители нравственности".
А еще Politeka сообщала, что Слава Каминская после развала Неангелов решилась на важное признание: "Я никогда не любила...".