Екс-учасниця групи НеАнгели Слава Камінська поділилася новими фотографіями з курорту

Українська виконавця Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

На цей раз Слава поділилася в своєму профілі в Instagram новою дивовижною фотографією. На кадрі дівчина в довгій білій сукні з відкритою спинкою і довгим напівпрозорого шлейфом. Вона сидить на гойдалці і "літає" в повітрі. На тлі приголомшливий захід сонця.

"Продовжую розвиватися, поки дме вітер", заявила співачка.

Фотографія викликала захват шанувальників і вони залишили славі безліч позитивних коментарів: "Чарівно", "Богиня якась", "Розкішний кадр", "Головне,щоб злюки на шлейф не наступали", "Яка краса!", "Феяческая", "Нереально", "Красиво".

Нагадаємо, Слава Камінська після розвалу НеАнгелів зважилася на важливе визнання: "Я ніколи не любила..."

Раніше повідомляли, розведена Камінська з "НеАнгелів" в чорних трусах показала "вагітний" живіт: "І так все очевидно"

Також, екс-солістка "НеАнгелів" Камінська познущалася над подругою, що випила, Астаф'єва занервувала: "Млин"





