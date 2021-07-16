Известная исполнительница Слава Каминская, экс-солистка группы "Неангелы", удивила своим откровением

Как пишет Politeka.net, украинская певица Слава Каминская после 15 лет работы, вышла из поп-группы "Неангелы". 4 марта они заявили о своем распаде. Теперь девушка занимается сольной карьерой и всё так же радует своим творчеством.

На этот раз популярная певица поделилась откровением на свой день рождения. Она призналась что никогда не любила этот праздник и получала слишком много внимания.

"Я никогда не любила свой день рождения! Не знаю, почему, но эта нелюбовь у меня с детства! Возможно, потому что практически никогда не отмечали, а очень хотелось 🤷🏽‍♀️ или просто из-за того, что в этот день слишком много внимания и меня это смущало.", открылась артистка.

Также Каминская поразила своим новым снимком с фотосессии. Девушка предстала в эпатажном образе. Артистка рассказала, что сейчас находится в Каппадокии, куда уехала встречать новый и счастливый год.

Славу Каминскую засыпали поздравлениями под фото, и так же известная телеведущая Леся Никитюк оставила оригинальное поздравление.

"Счастья, улыбок, успехов", "Я вас поздравляю с новым лучшим годом", "Вы такая искренняя и настоящая, ценю!", - пишут подписчики девушки

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