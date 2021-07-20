Экс-участница группы НеАнгелы Слава Каминская поделилась новыми фотографиями с курорта
Украинская исполнительца Слава Каминская известна своим участием в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз Слава поделилась в своем профиле в Инстаграм новойу удивительной фотографией. На кадре девушка в длинном белом платье с открытой спинкой и длинным полупрозрычным шлейфом. Она сидит на качеле и "летает" в воздухе. На фоне потрясающий закат.
"Продолжаю развиваться, пока дует ветер", заявила певица.
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Фотография вызвала восторг поклонников и они оставили Славе множество позитивных комментариев: "Волшебно", "Богиня какая-то", "Роскошный кадр", "Главное,чтоб злюки на шлейф не наступали", "Какая красота!", "Феяческая", "Нереально", "Красиво".
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