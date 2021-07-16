Відома виконавиця Слава Камінська, екс-солістка групи "НеАнгели", здивувала своїм одкровенням
Як пише Politeka.net, українська співачка Слава Камінська після 15 років роботи, вийшла з поп-групи "НеАнгели". 4 березня вони заявили про свій розпад. Тепер дівчина займається сольною кар'єрою і все так же радує своєю творчістю.
Цього разу популярна співачка поділилася одкровенням на свій день народження. Вона зізналася що ніколи не любила це свято і отримувала занадто багато уваги.
"Я ніколи не любила свій день народження! Не знаю, чому, але ця нелюбов у мене з дитинства! Можливо, тому що практично ніколи не відзначали, а дуже хотілося, або просто через те, що в цей день занадто багато уваги і мене це бентежило.", відкрилася артистка.
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Також Камінська вразила своїм новим знімком з фотосесії. Дівчина постала в епатажному образі. Артистка розповіла, що зараз знаходиться в Каппадокії, куди поїхала зустрічати новий і щасливий рік.
Славу Камінську засипали привітаннями під фото, і так само відома телеведуча Леся Нікітюк залишила оригінальне привітання.
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