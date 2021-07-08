Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе і відповіла українцям
Як пише Politeka.net, Салва Камінська не так давно перестала бути солісткою групи "НеАнгели", так як колектив припинив своє існування. Незважаючи на це Красуня і далі займається творчістю, а також веде сторінку в Instagram.
Днями через публікацію Славу розкритикували. Дівчина показала середній палець на фото.
Слава вирішила опублікувати новий пост, в якому відповіла коментаторам:
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"Я приблизно розуміла, що адекватність - межа меншості, але від кількості сама трохи офігіла. Середній палець "Фрейда" розбурхав бажаючих привернути увагу))))) прям повилазили цінителі моральності"
На фото, яке додала Слава, красуня позувала в рушник, стоячи на терасі. Дівчина насолоджувалася видами, загнувши одну ніжку. Фото вийшло ніжним і привабливим.
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