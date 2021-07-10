Колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська потрапила в біду на українському курорті. Співачці терміново знадобилася порада

Так, 36-річна зірка, яка, як відомо, почала сольну кар'єру після розвалу "НеАнгелів", дала концерт в курортному селищі Залізний Порт, що на Херсонщині. Окрім подяк від фанатів красуню тут чекав неприємний сюрприз.

Слава повідомила про свою "біду" у себе в Instagram, супроводивши пост яскравим фото, на якому позувала в чорній силуетній сукні до підлоги, передає Politeka.net.

Артистка поскаржилася на те, що її "загризли" комарі та тепер сильно сверблять місця укусів.

"Що може врятувати мене від верхніх кінцівок, які вже роздерли все і всюди ну і від сверблячки звичайно?", - Камінська попросила поради.

Користувачі кинулися відповідати артистці: хто серйозно, а хто трохи з іронією.

"Я слинявлю і вмовляю себе, що більше не свербить!😛"; "Хрестик на місці укусу нігтем поставити, так, щоб видно було. Діє беззастережно 🔥"; "Шикарна 😍 схудну і випрошу сукню 😍 😂 "; "Наручниками до ліжка"; "Зубною пастою намазати місце укусу😉"; "Холодне шампанське 🥂 ;), і все, як рукою зніме"; "Ласкаво просимо в Херсонську область🔥".

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