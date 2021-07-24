Відома співачка Слава Камінська дала перший концерт в ролі сольної виконавиці

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Слава Камінська, яка 15 років виступала у складі групи "НеАнгели", дала перший концерт в ролі сольної артистки. Знімок з Заходу вона опублікувала в своєму Instagram.

На фотографії видно, що Слава вийшла на сцену в цікавому чоловікоподібному образі. На ній чорний брючний костюм оверсайз з білою сорочкою, а на руках і шиї масивні прикраси. Волосся співачки зібране в строгу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото Камінська написала: "Перше міні-сольне. З дебютом мене і всіх нас!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото зірки, засинаючи її привітаннями і компліментами: "Браво", "Вітаю! Успіху! Нових хітів!", "Клас", "Було круто!", "Хороша моя", "Обожнюю! Так тримати!", "Вітаю".

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