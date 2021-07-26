Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, вирішила згадати про один зі своїх ефектних образів, підкріпивши фото загадковим підписом

Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" будує сольну кар'єру, пише Politeka.net. При цьому артистка не забуває вести соцмережі. На її Instagram підписані один мільйон осіб, з якими вона ділиться різними думками і знімками, в основному, в ефектних образах.

Цього разу красуня вирішила згадати наряд, в якому вона відвідала конкурс Mrs. Ukraine International 2021 деякий час тому. Примітно, що зірка здивувала своєю появою на заході з колишнім заступником голови НАК «Нафтогаз України» Сергієм Кацубою. Хоча, за словами співачки, вони всього лише друзі, і бізнесмен прийшов просто її підтримати.

Камінська була в красивій світлій сукні з із занадто глибоким декольте і хрестиком. У новому пості виконавиця підкріпила знімок загадковим підписом.

"Ми десь помилилися з тобою або в комусь...", - написала вона.

За півгодини публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів:

"Ось такий контент набагато краще 🙂 елегантно, не вульгарно і з тонкими е**тичними нотками. Такою і повинна справжня леді)))", "чудова ❤️❤️❤️", "красива 🔥 🔥 🔥 обожнюю ❤️", "ви неймовірна", "Прям Анджеліна Джолі", "Яка красива! Чи схожі на Анджеліну Джолі".

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