Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, решила вспомнить об одном из своих эффектных образов, подкрепив фото загадочной подписью

Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" строит сольную карьеру, пишет Politeka.net. При этом артистка не забывает вести соцсети. На ее Инстаграм подписаны один миллион человек, с которыми она делится разными мыслями и снимками, в основном, в эффектных образах.

В этот раз красотка решила вспомнить наряд, в котором она посетила конкурс Mrs. Ukraine International 2021 некоторое время назад. Примечательно, что звезда удивила своим появлением на мероприятии с бывшим заместителем главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Кацубой. Хотя, по словам певицы, они всего лишь друзья, и бизнесмен пришел просто ее поддержать.

Каминская была в красивом светлом платье со слишком глубоким декольте и крестиком. В новом посте исполнительница подкрепила снимок загадочной подписью.

"Мы где-то ошиблись с тобой или в ком-то…", - написала она.

За полчаса публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев:

"Вот такой контент намного лучше 🙂 Элегантно, не пошло и с тонкими э**тическими нотками. Такой и должна истинная леди)))", "Великолепная ❤️❤️❤️", "Красивая 🔥🔥🔥обожаю ❤️", "Вы невероятная", "Прям Анджелина Джоли", "Какая красива! Похожи на Анджелину Джоли".

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