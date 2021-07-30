Известная певица Слава Каминская огорошила поклонников кадром с неприличным жестом

Как сообщает Politeka.net, после распада «НеАнгелов», в которых Каминская пела 15 лет, красотка занялась сольной карьерой. Сейчас Слава активно работает над новыми песнями и экспериментирует с имиджем.

На свежем фото звезда позировала в темном костюме с зачесанными волосами. Она показала на камеру средний палец и закрыла глаза. Стоит отметить, что певица выглядела очень грустной. Да и пост говорил о том, что у артистки что-то случилось.

«Иногда бывают такие дни, которые просто хочется вырвать из календаря…», - написала Каминская.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Фото великолепное», «Всё будет хорошо!», «Ты крутая с любыми пальцами», «Какая вы красивая», «Интересный кадр», «Выбрось этот календарь, он какой то бракованный. Славуль забей, завтра все уже будет отлично», - поддержали красотку поклонники.

Напомним, что Каминская после распада "НеАнгелов" появилась на сцене в "мужском" костюме: "Обожаю!".

Как сообщала Politeka, Каминская после трагедии в семье поделилась редкими кадрами: «Могло бы исполниться…».

Также Politeka писала, что Каминская показала украинцам непристойный жест: "Вы что, Моргенштерн?".