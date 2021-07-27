Українська співачка, екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська показала архівний кадр з батьком

Як повідомляє Politeka.net, у травні співачка повідомила про те, що її батько помер. Вона не стала розкривати подробиці хвороби батька, але зізналася, що після смерті він прийшов до неї уві сні.

Відомо, що Слава не жила з батьком, оскільки батьки розлучилися, коли вона була маленькою. У 2020 році після тривалої паузи Камінська нарешті зустрілася з ним і познайомила його зі своїми дітьми. Разом з батьком співачка також відсвяткувала Новий Рік.

У день народження батька артистка поділилася архівним фото 1998 року, на якому позувала зі старомодною стрижкою і копицею рудого волосся. Поруч з нею сидів батько.

"Тату, тобі сьогодні могло б виповнитися 65. Сподіваюся, тобі зараз добре. Пам'ятаю...", - підписала знімок Камінська.

Відзначимо, що Слава Камінська лише недавно почала сольну кар'єру. Група "НеАнгели", як відомо, розпалася після 15 років гастрольної діяльності.

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Як повідомляла Politeka, Камінська вразила видом з надто глибоким декольте і хрестиком.

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