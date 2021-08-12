Украинская певица Виктория Смеюха, экс-солистка "НеАнгелов", поделилась экстремальными кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха сейчас отдыхает в Албании и показывает своим фолловерам на странице в Инстаграм интересные кадры.

Певица взобралась на одну из самых высоких точек, откуда совершают свои полеты планеристы.

Смеюха отметила, что у человека лишь два врождённых страха:

перед высотой и громким звуком.

«Даже если спросите у бывалого спортсмена-парашютиста, боится ли он высоты — и, если он не солжёт, то ответит: «Да, высоты боятся все». Просто со временем этот страх становится привычным и отступает на задний план», - рассказала певица.

Смеюха призналась, что предпочла только смотреть на экстремальные развлечения других, добавив, что даже это было волнительно.

«Вот и мы в этот день решили посмотреть на других людей, совершающих прыжки, чтобы увидеть и узнать — как это бывает, и включили в наш день местечко по имени Ллогара (Llogara), но прыгнуть сами, так и не решились», - рассказала она.

Ллогара – один из национальных парков Албании, который находится в горном регионе и граничит с морем.

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха блеснула загорелым торсом на крыльце своей виллы.

А еще Politeka писала, что Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" подверглись насмешкам, показав свою "дружбу".

Также Politeka сообщала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха заинтриговала фигуркой в странном наряде.