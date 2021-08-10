Украинская певица Виктория Смеюха, звезда "НеАнгелов", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха сейчас занимается сольной карьерой, хотя еще недавно была солисткой группы "НеАнгелы". Красотка также активно ведет Инстаграм и делится с фанатами самым интересным.

Сейчас Виктория находится на отдыхе на Острове Сазани, который расположен в Адриатическом море, находясь под юрисдикцией Албании. Красотка показала фото, на котором была в бикини и очках, став на коленки и расставив ножки. Девушка выгнулась, демонстрируя роскошные формы.

"Глядя на эту фотографию складывается впечатление, что я сгибаюсь, как тростинка на ветру.

А насчёт секрета стройности, которым вы меня просите поделиться в каждом втором комментарии в директ и под постом, а иногда даже не просите, а требуете и обвиняете, что я этот секрет прячу от Вас. Я поделюсь", - написала Виктория.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Идеальная просто! Твой секрет в каком-то волшебстве…))))", "Шикарная и любимая Виктория", "Да, хочу тоже знать секрет".

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха блеснула загорелым торсом на крыльце своей виллы

А еще Politeka писала, что Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" подверглись насмешкам, показав свою "дружбу"

Также Politeka сообщала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха заинтриговала фигуркой в странном наряде



