Згодом телезірка і екс-солістка музичного гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська стала шукати себе.
Пробувалася в кіно, танцювала на паркеті шоу" Танці з зірками", співала оперним голосом.
Відповідні відео екс-віагрянка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Мною одна з обожнюваних арій" Mon cœur s'ouvre à ta voir "з опери"Samson et Dalila". Автор: Каміль Сен-Санс. Мрію виконати партію Даліли, а поки так , акапельно ( дуже не просто, виконувати арію акапельно)))
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- написала Надія Мейхер в описі до відео.
Однак шанувальники розділилися на два табори — одним нове амплуа улюбленої артистки сподобалося, інші — жорстко розкритикували міміку.
"Красиво звучить ... але виглядає як то не дуже", "Нхочеш Рада - не співай, знімайся в кіно краще", - пишуть користувачі соціальних мереж.
Я звичайний слухач ... із закінченою музичною освітою. Нічим вона не вразила. Ні тембром, ні силою голосу, ні мімікою — - пише користувач з ніком gala_floral_design
Раніше повідомлялося, що екс-ВІА Гра Мейхер, приспустивши блузку, показала себе з несподіваного боку: "Одна з обожнюваних...".
Також, екс-ВІА Гра Мейхер в стильній сукні покружляла перед камерою: кадри.
Politeka розповідала, що екс-ВІА Гра Надія Мейхер спантеличила дивними рухами на камеру: "дивитися на це не дуже...".