Известная певица и экс-участница группы "ВИА ГРА" Надя Мейхер поразила возможностями в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА ГРА", где она солировала с 2000-го года. Через 11 лет ей пришлось уйти из группы из-за беременности. Вскоре она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Надя занималась около 3 лет академическим вокалом. После этого в её репертуаре появились не только поп-хиты, но и арии. На видео она исполняет целую арию под названием "Mon cœur s’ouvre à ta voir".

"В сторис выложила маленькую часть арии, и задала вопрос о названии арии и оперы. Только в личку мне написала одна из моих подписчиков правильный ответ) . Некоторые решили, что это «Carmen”)

Конечно, не обязаны знать, если не интересуетесь оперой! Но поскольку я обожаю, иногда делюсь своими восхищениями в том или ином творческом направлении.

Итак! Мною одна из обожаемых арий «Mon cœur s’ouvre à ta voir» из оперы «Samson et Dalila» Автор: Камиль Сен-Санс.

Мечтаю исполнить партию Далилы, а пока так, акапельно (очень не просто, исполнять арию акапельно)))

Какие оперы Вам по душе?", спросила певица.

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