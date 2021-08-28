Известная певица Надежда Мейхер удивила новыми фото в соцсети, показав лицо без макияжа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадром, на котором позирует без макияжа, а также показала красоту, которую сняла в горах на отдыхе в Италии.

На фотографии, которую Надя сделала сама, она вблизи показала свое лицо без грамма косметики, ее волосы собраны на затылке, только несколько непослушных прядей спадают на лице. Видно, что из одежды на ней только темная кофточка. Также артистка показала фото и видео с впечатляющим горным пейзажем.

В подписи к публикации Мейхер написала: "Я как малое дите сколько бы не выдела разные уголки нашей Земли, не перестаю восхищаться произведениями искусства, которые год за годом, столетие за столетием, миллениум за миллениумом матушка природа неспешно создает".

Напомним, Экс-ВИА Гра Мейхер в фуражке удивила неожиданным снимком: "Раздвоение личности".

Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Надя Мейхер в майке показала, как выглядит без макияжа: "Обожаю...".

Также Politeka писала, что Экс-ВИА Гра Мейхер в обтягивающей майке заговорила о переезде: "Это безысходный формат жизни".