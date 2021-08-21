Известная певица Надежда Мейхер поделилась необычным фото и своими размышлениями

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка выложила в сеть очаровательное фото, на котором позирует в интересной локации, а в подпсии к нему поделилась своими размышлениями.

На новой фотографии, которую Надя сделала, очевидно, в зеркало, она позирует в комнате с необычными стенами и ковриком на полу. Перед камерой певица появилась в длинном приталенном платье черного цвета с полосатыми бретельками. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и аппетитные формы красотки. Ее волосы аккуратно собраны, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Мейхер написала: "«Только воплощение в жизнь мечты детства, может принести счастье» (Зигмунд Фрейд). Могу точно сказать, исходя из своего жизненного опыта, да, это правда… Моя правда! У меня так и происходит. Но не полная, выходя за пределы детства, за пределы стереотипов, имея таланты, не боятся их развивать. Вся жизнь становится сплошным воплощением мечты и не одной".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Нади: "Разная и прекрасная!", "Какая вы очаровательная", "Красотка", "Супер, здорово", "Какая вы красивая", "Невероятная Надежда!", "Вообще не меняется", "Согласна с вами".

Напомним, Экс-ВИА Гра Мейхер спустила бретельку платья, заставив мужчин восхищаться: "Пик женской...".

Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Мейхер блеснула фигуркой и прессом, поиграв с ракурсами: смелая фотосъемка.

Также Politeka писала, что Экс-ВИА Гра Мейхер в купальнике на завязочках раскрепостилась перед камерой: пляжные кадры.