Известная певица Надежда Мейхер показала, как отдыхает на пляже в открытом купальнике

Исполнительница не так часто показывает в Инстаграм свою жизнь, но с легкостью рассказывает о карьерных планах и показывает интригующие образы в одежде собственного дизайна. При этом не забывает Надежда также делиться памятными «живыми» кадрами.

В этот раз в Сторис певица показала пляжный снимки из отдыха и порадовала естественной красотой. На фото позировала Надежда без макияжа, чем привлекла внимание к себе.

Под похожими фото знаменитости в том же купальнике болотного оттенка поклонники написали много разных комментариев:

«Волшебная❤ Красавица; Белуччи отдыхает!); Надежда! Какая Вы всё-таки красивая! Богиня красоты!; Самая красивая 🔥; Вы солнечное счастье!; Надежда!! 😳 Ну это уже совсем другое дело☀; Вы классная; Бездонная и недосягаемая Надежда.❤️; Божественная».

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