Певице Наде Мейхер, видимо, не хватает в жизни экстрима, поэтому она ищет способы, как еще пощекотать себе нервишки

39-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", которая уже давно ведет сольную карьеру, недавно попробовала себя в новом амплуа. Звезда не скрывала своего увлечения оперой, и в один прекрасный момент захотела променять зрительский зал на сцену.

Так, Мейхер засветилась в оперной постановке "Кармен" режиссера Андрея Маслакова.

"Иди туда, где страшно и сложно, там интересно! Классическое искусство всегда манило меня, хотелось нового подхода к нему. Я человек нестандартных подходов к жизни. Эта версия "Кармен" захватила меня сразу!", - делилась впечатлениями певица.

Не считая, своего рода, резкой смены деятельности, также Мейхер задумалась о жизни и вечности, устроив себе экстрим-прогулку по заброшенным местам. Звезда поделилась атмосферным кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"История жизни" и "Культурный декаданс", - так подписала кадры Надя.

На снимках певица показала полуразрушенный старинный дом с башенкой, деревянную лачугу, утопающую в зелени, и некие руины изнутри.

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