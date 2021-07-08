В сети сравнили две фотографии Надежды Мейхер 20 лет назад и сейчас, есть на что посмотреть

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram решили сравнить, как изменилась певица Надежда Мейхер за 20 лет. Там опубликовали фотоколлаж со снимками – когда Надя пела в "ВИА Гре" и теперь, когда стала сольной артисткой и снимается в кино и сериалах.

Так, первое, что бросается в глаза – это прическа. Когда-то у девушки были более длинные волосы, а теперь элегантная короткая стрижка. Также можно заметить, что с годами фигура Мейхер стала более женственной, как и соблазнительное декольте. Неизменной осталась только очаровательная улыбка звезды и ее загадочный взгляд.

Поклонники в комментариях начали засыпать Надежду комплиментами: "Прекрасная", "Самая любимая из ВИА Гры", "Надежда, как всегда, очаровательна", "Шикарная женщина", "Она всегда прекрасна", "И тогда была красивая, и сейчас красивая", "Красотка".

Напомним, Экс-ВИА Гра Мейхер в узких джинсах показала неподдельные эмоции счастья: «Мама дорогая, как красиво».

Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Мейхер в повседневной одежде покорила видом, отправившись в путешествие: "У каждого из нас...".

Также Politeka писала, 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер впечатлила лучезарной улыбкой, показав себя вблизи: «Морщинок добавляет…».