Надежда Мейхер порадовала фанатов свежим фото, сделав важное обращение
39-летняя звезда, начинавшая свою карьеру с участия в группе "ВИА Гра" еще в начале 2000-х, успела за это время прославиться не только, как певица, но и как актриса и телеведущая. В частности, снималась в многосерийном фильме «Ничто не случается дважды» Оксаны Байрак, а также была ведущей программы «Невероятные истории любви» на телеканале СТБ.
Чем она занимается сейчас, Мейхер рассказала в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда предстала в автомобиле в белой футболке с принтом, с минимумом косметики и распущенными волосами.
"Еду на вокальную репетицию. Подготовка в оперной постановке «Кармен» занимает очень много времени и сил, но этот факт приносит истинное удовольствие, приумножает любовь к классической музыкальной культуре, и личностный рост, - рассказала Мейхер о своей новой работе, обратившись к публике, - А вас, дорогие мои, с огромным удовольствием приглашаю 29 июня в Киевскую консерваторию на эту креативную, с немалой долей иронии, так сказать на злобу дня, смелую постановку талантливейшего режиссёра Андрея Маслакова. Который не оставит равнодушным даже тех, кто не поклонник оперного искусства. Поверьте, это будет незабываемо и впечатляюще!!! Жду Вас! ❤️".
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Пользователи засыпали артистку комплиментами в комментариях:
"Доброе утро и прекрасной пятницы, Надя!🤗"
"Дива!"
"Солнечная!🌼🌼🌼"
"Красавица 🌹"
"Надюша, вы такая классная 😄"
"Какая Вы красивая с такой притягательной светлой энергетикой😍❤️🔥"
"Надя, Вы вдохновляете своей красотой и настроем!❤️ Люблю очень! Восхищаюсь!❤️❤️"
Напомним, Пышногрудая экс-ВИА Гра Мейхер свела с ума в образе монашки: "Ох, Надя, что ж ты делаешь…".
Как сообщала Politeka, Пышногрудая Мейхер в шелковом мини заставила трепетать изящными контурами: "Услада для глаз"
Также Politeka писала, Фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер показала самый "сок" в смелом разрезе платья: "Богиня не иначе".