Надежда Мейхер подчеркнула все достоинства фигуры роскошным платьем
Как сообщает Politeka.net, Надежда Мейхер умеет завести сеть, ведь ее горячие фото по-прежнему будоражат поклонников, хоть звезда давно покинула ряды "ВИА Гры". Кроме того, ее мудрые филоофские рассуждения задевают самые тонкие струны души поклонников.
Новые откровенные кадры на ее личной странице в Instagram никого не оставили равнодушными.
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Новый аутфит артистки составили длинное белое платье без рукавов с глубоким декольте, облегающее фигуру по всей длине. И идеальное дополнение к нему - босоножки из прозрачного материала на высоких каблуках, а также черный пиджак, который она натянула на одно плечо.
Ее взгляд на эффектных чорно-белых кадрах передает бурю эмоций - это и грусть, и боль, и одиночество.
В таком виде Надежда напомнила поклонникам "морскую богиню" и просто "королеву", которая может достучаться до сердец каждого встречного. Стоит отметить, что с типом фигуры "песочные часы" лучшего наряда не придумаешь.
"Красивая, мудрая, талантливая", "Глубокая девушка", "Вкусняшка моя", "Стильно и красиво, женственно", "Красота неземная!", - часто пишут поклонники под ее постами.
Напомним, Бывшая "ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой внешностью: как красотка изменилась за 20 лет.
Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Мейхер в шелках и с декольте впечатлила фигурой.
Также Politeka писала, Экс-ВИА Гра Мейхер рассказала о своей новой работе и удовольствии, обратившись к публике.