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Известная украинская певица, экс-солистка ВИА Гры и участница «Танцев со звездами» Надежда Мейхер сверкнула внушительным декольте

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица поделилась селфи, на котором позировала в летнем сарафанчике. Платье спустилось, а в кадр попало нижнее белье артистки.

«Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой?

Кем заполнены мысли твои?

До дна выпивая сокровенное,

Ты радуешься.

Со скоростью света услышу запах твоей любви.

Это ты моё сердце биться заставляешь.

Это ты моим чувствам придал значение,

Моей жизни— смысл», - поделилась певица своей поэзией.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Любимочка», «Какая красивая!», «Надежда, вы прекрасны!», «Надежда, вы очень красивая», «Надюша срочно смени прическу, у тебя всегда была красивая стрижка», «Надежда вы всегда естественная», «Самая классная и настоящая со всей ВИА Гры», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Надежда Мейхер с внушительным декольте показала, как подготовилась к путешествию: "Наша Сара Шахи".

Ранее Politeka писала, что Надежда Мейхер засветила дочерей, которых долго скрывала от публики: "Красота в их генах".

А еще Politeka сообщала, что Надежда Мейхер в платье на бретельках показала внушительное декольте с пикантного ракурса: фото.