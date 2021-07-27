Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала новим фото

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер є популярною співачкою. Вона прославилася як одна з найяскравіших учасниць за історію групи "ВІА Гра". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Надія опублікувала фотографію. Вона показала себе, лежачи в машині, в чорній майці з глибоким декольте. Також варто зауважити, що дівчина повністю без макіяжу і вражає своєю натуральною красою.

"На низькому старті", інтригуюче заявила співачка. У хештегах Надія вказала, що вирушила в подорож на машині.

Шанувальники, захоплені фігурою надії, залишили їй масу компліментів під фотографією:" Красива жінка, немов вогонь", "Це буде щось неймовірне", "Дуже добре виглядаєте!", "Надя - Богиня", "Правильний ракурс".

Також фанати співачки порівняли її з відомою американською актрисою Сарою Шахи: "Наша Сара Шахи (з серіалу секс/життя ) весь серіал дивилася і вас згадувала . Ви так схожі. Красуня!"

Politeka передає, втомлена екс - "ВІА Гра" Мейхер зробила відверте зізнання: "Майже два роки…"





