Известная украинская певица Надя Мейхер, звезда группы "ВИА Гра", показала себя в эффектном образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является популярной украинской певицей, которая была солисткой группы ВИА Гра более 10 лет. Только в 2011 году Надя решила покинуть группу из-за беременности, а потом занялась сольным творчеством, а также начала ходить на разные шоу на телевидение. Также девушка занимается пошивом одежды, радуя фанатов авторскими платьями в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Надя показалась в цветочном полупрозрачном платье и на каблуках. Образ красотка дополнила стильной шляпкой, позируя у занавесок. Красотка записала чувственное видео, которое разместила в сторис Инстаграм.

Пользователи не писали комплименты Наде и не ставили положительные отметки, так как в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с автором публикации.

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