Украинская певица, эксучастница популярной группы "ВИА Гра", Надежда Мейхер рассказала фанатам, что собирается в отпуск

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер – популярная украинская певица, которая стала солисткой ВИА Гра еще в двухтысячном году под псевдонимом Надя Грановская. В 2011 Надежда ушла из группы и занялась сольным творчеством. Красавица также выпускает одежду собственного дизайна, в которой часто ходит сама. Певица также активно ведет социальные сети, где делится самым интересным с преданными фанатами.

Надежда Мейхер

Так, на этот раз женщина призналась, что почти два года работала без отдыха, поэтому запланировала масштабный отпуск.

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В предвкушении долгожданного отдыха ...) Почти два года из проекта в проект (кино, телевидение, творческая мастерская @meiherbymeiher, гастроли, Опера)) ... Теперь могу позволить себе отпуск, - пишет звезда.

Поклонники звезды поддержали такое ее решение и пожелали хорошего отдыха.

"Хорошего отдыха 👏👏👏❤️❤️❤️", "Надя, вы красавица! Люблю вас", "отдых нужен для тела и души", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, о том, что экс - ВИА Гра Мейхер в невесомом платье восхитила чувством вкуса: летнее фото.

Напомним, что экс - ВИА Гра Мейхер покрутилась перед камерой в лучшем образе для лета: "Королева города".

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала декольте вблизи, удивив откровением: "Предложили сыграть цыганку".