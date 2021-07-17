До чого ж красива!

Надія Мейхер поділилася знімками з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, Надія Мейхер - одна з найяскравіших учасниць легендарного гурту ВІА Гра. Співачка підкорює своїми артистичними талантами і красою, що не дивно - Надія завжди славилася своєю шикарною фігурою.

Тому нові кадри в Instagram нікого не залишили байдужими.

Так, у своїх Сторіз Мейхер опублікувала кілька фото і відео, на яких позує в різних за характером літніх образах. На одному фото вона в легкій сукні чорного кольору з прозорої тканини і довгими рукавами.

На інших кадрах вона показала знімальний процес, коли знімалася в новій фотосесії. Перед камерами вона позувала в довгій сукні декорованій масивними квітковими принтами. Цей стильний образ артистка доповнила кокетливим капелюшком. Судячи з відео вона добре провела час перед камерою - щасливо посміхалася і кружляла навколо.

Шанувальники артистки ніколи не можуть встояти перед атмосферними кадрами, залишаючи під її постами безліч хвалебних коментарів.

"Милуюся вашою натуральністю. Ви справжня", "Дуже красива і чуттєва, і свавільна", "Ви прийшли з небес", "Занадто хороша", "Вам однозначно дуже пасує все. Королева міста!", - частенько пишуть користувачі мережі під її фото.

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