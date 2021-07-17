Надежда Мейхер поделилась снимками из новой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, Надежда Мейхер - одна из самых ярких участниц легенданой группы ВИА Гра. Певица покоряет своими артистическими талантами и красотой, что неудивительно - Надежда всегда славилась своей шикарной фигурой.
Потому новые кадры в Instagram никого не оставили равнодушными.
Так, в своих Сториз Мейхер опубликовала несколько фото и видео, на которых позирует в разных по характеру летних образах. На одном фото она в легком платье черного цвета из прозрачной ткани и длинными рукавами.
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На других кадрах она показала съемочный процесс, когда снималась в новой фотосессии. Перед камерами она позировала в длинном платье декорированном массивными цветочными принтами. Этот стильный образ артистка дополнила кокетливой шляпкой. Судя по видео она хорошо провела время перед камерой - счастливо улыбалась и кружилась вокруг.
Поклонники артистки никогда не могут устоять перед атмосферными кадрами, оставляя под ее постами множество хвалебных комментариев.
"Любуюсь вашей натуральностью. Вы настоящая", "Очень красивая и чувственная, и своевольная", "Вы пришли с небес", "Слишком хороша", "Вам однозначно очень идет все. Королева города!", - частенько пишут пользователи сети под ее фото.
Напомним, Бывшая "ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой внешностью: как красотка изменилась за 20 лет.
Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Мейхер в шелках и с декольте впечатлила фигурой.
Также Politeka писала, Экс-ВИА Гра Мейхер рассказала о своей новой работе и удовольствии, обратившись к публике.