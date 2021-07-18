Відома українська співачка Надя Мейхер, зірка гурту "ВІА Гра", показала себе в ефектному образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є популярною українською співачкою, яка була солісткою гурту ВІА Гра більше 10 років. Тільки в 2011 році Надя вирішила покинути групу через вагітність, а потім зайнялася сольною творчістю, а також почала ходити на різні шоу на телебачення. Також дівчина займається пошиттям одягу, радуючи фанатів авторськими сукнями в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Надя здалася в квітковому напівпрозорому платті і на підборах. Образ красуня доповнила стильним капелюшком, позуючи у фіранок. Красуня записала чуттєве відео, яке розмістила в сторіс Instagram.

Користувачі не писали компліменти Наді і не ставили позитивні позначки, так як в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з автором публікації.

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