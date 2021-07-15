Знаменита українська співачка і екс-солістка ВІА Гри Надя Мейхер розповіла про несподівану роль, яку їй запропонували

Іменита артистка за свою кар'єру вже неодноразово з'являлася в кіно, а нещодавно 39-річна екс-ВІА Гра спробувала себе ще й в якості оперної співачки, зігравши в постановці "Кармен" режисера Андря Маслакова. Тоді Мейхер зізналася, що її завжди приваблювало Класичне мистецтво.

А у своїй новій публікації в Instagram співачка вирішила розповісти фанатам про те, які пропозицію отримувала за свою кар'єру. Про це пише Politeka.net.

"Мені пропонували грати різні ролі... Роль психолога, просто раю з дуже складною долею ("Ніщо не трапляється двічі"), старанна але з характером Галя, черниця Євлампія, кар'єристка Анжела ... А нещодавно запропонували зіграти циганку ув'язнену. А Вам в якій кіношній ролі хотілося б мене побачити?", - поцікавилася у фанатів зірка.

Цей пост вона супроводила своїм селфі, на якому показала обличчя і частину декольте зблизька.

Відповіді шанувальників не змусили себе чекати.

"У ролі якої-небудь прекрасної жінки з важкою долею, італійки», «в ролі королеви або військового", "Циганка - класно б вийшло. Вогненно!", "Вам за роль Раїси в "Ніщо не трапляється двічі" можна Оскар дати!", "Ви дуже характерна і різнопланова актриса. Це прекрасно, що ви граєте в кіно, адже є великий талант перевтілення! Бажаю вам великих успіхів в кіно і кращих героїнь у вашому виконанні!",- пишуть люди.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер, змінивши шоу-біз на оперу, поділилася сумними фото.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер обтягнула фігуру ніжною тканиною, вразивши глибоким декольте.

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер в Білій маєчці вразила розміром декольте.