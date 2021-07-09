Певица Надежда Мейхер показала яркие фото в соцсети со своих путешествий по Украине

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер часто радует публику ярким фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась ярким селфи, а также показала несколько кадров природы и достопримечательностей, которые сделала сама.

На фотографии Надежда позирует в легком летнем образе на фоне природы. Перед камерой она появилась в белой майке на тонких бретельках, под которой прогладывается темный бюстгальтер. Этот наряд красиво подчеркивает пышный бюст и стройную фигуру звезды. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице нет макияжа.

В подписи к фотографиям Мейхер написала: "Лет так 10 назад страстно увлекалась фотографией… Приобрела себе Mark 2 и несколько серьёзных объективов... Но телефоны всё испортили. Да, конечно, ни один телефон в подмётки не годится фотоаппарату, но чёрт, это так удобно. Особенно, когда не ставишь цель делать выставку".

Поклонники тут же начали комментировать фото Нади: "Очень красиво", "Классные фото", "Очень душевно", "Какая прелесть, Надя!", "Красиво", "Круто".

Напомним, Бывшая "ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой внешностью: как красотка изменилась за 20 лет.

Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Мейхер в шелках и с декольте впечатлила фигурой: "Роскошная баронесса".

Также Politeka писала, Экс-ВИА Гра Мейхер рассказала о своей новой работе и удовольствии, обратившись к публике: "А вас, дорогие мои...".